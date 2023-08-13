Mehmet Özhaseki: Mogan Gölü, dip temizliğinin ardında yeniden canlıların yaşam merkezi oldu Kentte canlılara ev sahipliği yapan Mogan Gölü, dip çamurunun temizlenmesinin ardından yeniden canlıların yaşam merkezi olurken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki gölün son halini paylaştı.

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ensonhaber.com

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2016 yılında başlatılan "Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi" başlatıldı.

Bunun çerçevesinde 2 bakanlığın ortak çalışmasıyla Mogan Gölü’nden 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı.

2 etaptan oluşan dip çamuru temizleme çalışmalarıyla canlı florası korunurken, gölün etrafında da çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.

Yapılan temizliğin ardından yeniden binlerce canlının yaşam merkezine dönen Mogan Gölü, başkentlilerin de keyifle vakit geçirdikleri alan oldu.

"Hem su canlıları ve kuşların yaşam alanı olmaya devam ediyor"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabında paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Mogan Gölü eski güzelliğine kavuştuğunu vurgulayarak şöyle dedi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın ortak çalışması olarak 2016 yılında başlattığımız 'Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi' ile 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkardık.



Bu çalışma ile eski güzelliğine kavuşan Mogan Gölü, hem su canlıları ve kuşların yaşam alanı olmaya devam ediyor hem de çevresinde yaptığımız, çocuk oyun parkları, dinlenme alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımız için keyifli vakit geçirebilecekleri bir sosyal yaşam alanı oldu.

"Yurt dışından bir fark göremiyorum"

Mogan Gölü’nün çamurunun temizlenmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması vatandaşları da mutlu etti.

Yapılan çalışmalardan memnun kalan vatandaşlar, bölgede kurulan çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarında keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi: