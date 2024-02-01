Mehmet Özhaseki paylaştı! 'Şehidimizin ailesine verdiğimiz sözü tutuyoruz' Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Pençe şehidi Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in hayalini gerçekleştirmek adına ailesi için deprem konutunun yapımına başlandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz ay Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinden acı haber geldi.

Üs bölgeye sızmaya çalışan teröristlerle canı pahasına çatışan 9 Mehmetçik, şehit oldu.

Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir de kahraman şehitlerden biriydi.

Depremde evini kaybetti

Şehit Özdemir'in acı haberi, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde depremzede olan ve konteynerde yaşayan Ali- Ümmihani Özdemir çiftine verildi.

Özdemir ailesi, 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinden etkilenerek evini kaybettiği öğrenildi.

Bakanlık şehidin hayali için harekete geçti

Ailenin yakınları, şehit Özdemir'in evlenmeden önce anne ve babasına ev alacağının sözünü verdiğini söyledi.

Şehidin hayalini gerçekleştirmek için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki harekete geçti.

Çalışmalara ise hız kesmeden başlandı.

"Evimizi şubat ayında teslim edeceğiz"

Son duruma ilişkin Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi: