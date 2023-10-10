Mehmet Özhaseki paylaştı! Yerinde Dönüşüm projesinde hibe ve kredi desteği artırıldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Yerinde Dönüşüm' projesinin hibe ve kredi desteğinin artırılması depremzedeler tarafından memnuniyetle karşılandı. Bölgede yaşayan vatandaş, "Bu destekler sayesinde tabii ki memleketimiz ayağa kalkacak" dedi.

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AA & Ensonhaber

Depremzedeler için verilen mücadeleler hız kesmeden devam ediyor.

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin üzerinden 8 ay geçti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan afetin neden olduğu büyük yıkımlar için ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle, enkaza dönen kentler yeniden ayaklandırıldı.

Verilen desteklerle, enkaz kaldırma çalışmalarıyla ve yöresel mimariye uygun inşa edilen konutlarla bölge adeta yenilenmeye devam ediyor.

Depremzedelere nefes olan proje: 'Yerinde Dönüşüm'

Bu süreçte deprem konutları da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteği ile hızla yükseldi.

Bu süreçte Bakanlık, bölgenin kalkınması için yeni projeler de geliştirdi.

Projelerden birini de Bakan Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz aylarda duyurdu.

Depremzedeler için hazırlanan yeni destek paketinin adı ise 'Yerinde Dönüşüm' olarak açıklandı.

Hibe ve kredi desteği artırıldı

Özhaseki'nin açıklamalarının ardından başvurular 17 Temmuz'da başladı. Proje yoğun ilgi görürken Bakanlık, verilen hibe ve kredi desteğinin artırıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan Bakan Özhaseki, depremzedelerin hibe ve kredilere ilişkin memnuniyetlerini anlattığı anlara yer verdi.

"Devletin bize verdiği imkanlar çok iyi"

Özhaseki, videoyu paylaştığı mesajında, "Biz büyük bir milletiz, el ele verince her zorluğun üstesinden geliriz." ifadesini kullandı.

Videoda, evini, dükkanını yerinde yenilemek isteyen depremzedeler, hibe ve kredilerin kendilerine "ilaç gibi geleceğini" anlattı.

Bu adımı desteklediklerini belirten vatandaşlar, "Şehrin daha erken kalkınması için iyi bir proje. Devletin bize verdiği imkanlar çok iyi. Bu destekler sayesinde tabii ki memleketimiz ayağa kalkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hibe ve kredi miktarları artırıldı

Kendi evini yapacak depremzede 500 bin TL, dükkan için 250 bin TL hibe verilecek.

Depremzedeler evlerini yapabilmek için 500-800 bin TL kredi kullanabilecek.

Afet konutları için verilen 500 bin TL'lik destek 750 bin liraya, iş yerleri için de verilen 250 bin TL'lik hibe 400 bin liraya çıkarıldı.

Ahırlı köy evleri için de 750 bin lira hibe ve 1 milyon lira kredi desteği sağlanacağının müjdesi verildi.