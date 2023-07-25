Mehmet Özhaseki paylaştı! Yerinde Dönüşüm projesine 8 günde 100 bin başvuru Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Yerinde Dönüşüm' projesi duyulduğu günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Bakan Özhaseki, yapılan müracaatların 86 bin 833’ünün konut, 13 bin 167’sinin de iş yeri şeklinde olduğunu açıkladı.

ensonhaber.com

Depremzedelere nefes olacak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni destek paketini açıkladı.

Ayrıntılarıyla birlikte faizsiz kredi ve hibe desteğinin verileceği projenin adı 'Yerinde Dönüşüm' olarak açıklandı.

11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilecek Yerinde Dönüşüm projesine başvurular, 17 Temmuz'da e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı.

"8'inci günde başvuru sayısı 100.000'i buldu"

Bakan Özhaseki de, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği projeye ilişkin son durumu sosyal medya hesabından açıkladı.

Özhaseki şu ifadeleri kullandı:

Deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak "Yerinde Dönüşüm" projemize 8. günde başvuru sayısı 100.000'i buldu.



Bu müracaatların 86 bin 833’ü konut ve 13 bin 167’si iş yeri şeklinde gerçekleşti.



Her daim yanımızda olup bizlere güvenini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.



Biz; bir ve beraberiz.

Şehirlerimizi güvenli bir şekilde inşa ederek eski canlılığına hep birlikte kavuşturacağız.

Başvuru adresleri

Vatandaşlar, Çağrı Merkezi ALO 181'den projeyle ilgili detaylı bilgi alabiliyor.

Ayrıca Bakanlığa ait iki gezici tır da proje hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla bölgede hizmet veriyor.

Projeye başvurular, "https://www.turkiye.gov.tr/csb-araad-kentsel-donusum" adresinden yapılıyor.

Projenin detayları

Proje kapsamında afetzedelere hem hibe hem de faizsiz kredi imkanı sunulacak. Proje ile konut için 500 bin lira, iş yeri için de 250 bin lira hibe verilecek.

Afetzedelere iki yıl ödemesiz on yıl vade ile faizsiz kredi imkanı da sunulacak.

Konutta 800 bin liraya, iş yerinde ise 500 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek.

Yerinde Dönüşüm projesinde, sıvılaşma olan noktalar ile fay hattı ve dere yataklarında yapılaşmaya izin verilmeyecek.

4 kırmızı çizgi

Öte yandan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesinde taviz verilmeyecek 4 kırmızı çizgi şu şekilde belirlendi:

- Fay hatlarının, fay kırıklarının üzerinde yapılaşma olmayacak.

- Sıvılaşmanın olduğu zeminlerde yapılaşmaya izin verilmeyecek.

- Dere yatakları asla imara açılmayacak.

- Mimarlık-mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans uygulanacak