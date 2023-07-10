Mehmet Özhaseki ve Osman Aşkın Bak, Abdi İpekçi Spor Kompleksi'ni inceledi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2021 yılında yenilenme kararı alınan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'yla incelemelerde bulundu.

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DHA

Türkiye'de özellikle gençlerin sporla iç içe olması adına çalışmalar devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, çeşitli kampların yanı sıra her türlü çalışmalarıyla sporda adımlara katkı sağlıyor.

Geçmişte Avrupa ve dünya basketbol şampiyonalarında önemli maçlara ev sahipliği yapan Abdi İpekçi Spor Salonu için 2021 yılında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Abdi İpekçi Spor Kompleksi'nin 2021 yılında yenilenmesini kararlaştırdı.

İnşasına başlanan spor kompleksinin sağlam, güvenli bir şekilde çevreye uyumlu, Avrupa standartlarına sahip şekilde tamamlanması için çalışmalar başlatıldı.

10 bin kişilik seyirci kapasiteli

150 bin metrekare inşaat alına sahip spor kompleksi 22 bin metrekare yeşil alan ve 10 bin kişilik seyirci kapasiteli olacak.

İçerisinde; ofisler, antrenman salonları, kafeler, mescit, otopark, müze ve kütüphane bulunacak. Kamp yapmak isteyen sporcular için otel hizmeti sunulacak.

Bakanlar spor kompleksini inceledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu.

Bakanlar Özhaseki, Osman Aşkın Bak ve TBF Başkanı Türkoğlu, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) inşaatına devam edilen Abdi İpekçi Spor Kompleksi'ni ziyaret etti.

Özhaseki, Proje Müdürü Fikret Kolancalı'dan bilgi aldı. Ardından inşaat alanını gezen bakanlar ve TBF Başkanı, devam eden çalışmaları inceledi.

"Sarılarak kutlayacağımız nice basketbol müsabakasını burada kazanacağız"

Bakan Özhaseki bütün inşa sürecini TOKİ ile birlikte yürüttüklerini belirterek, şöyle dedi: