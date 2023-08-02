Mehmet Özhaseki'den Adana paylaşımı: 21 bin 21 ev inşa edeceğiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremden önemli ölçüde etkilenen kentte yürütülen konut çalışmalarını paylaştı. Özhaseki, "3 bin 191 konutumuzun yapımı devam ediyor" dedi.

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Deprem bölgesi ayaklandırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından ekipler, mücadelesini sürdürüyor.

6 ay boyunca enkaza dönen 11 kentten çıkmayan ekipler, önemli bir yol katetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlanan ve 1 yıl gibi kısa sürede teslim edilmesi planlanan konutlarda sona geliniyor.

Adana'nın deprem konutları hazırlanıyor

Tüm kentlerde eş zamanlı yürütülen afet konutu çalışmaları vatandaşlara da nefes oluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, çalışmalara ilişkin sık sık bilgilendirmeler yapıyor.

Yöresel mimariye uygun inşa edilen konutlar, Adana'da da yükseliyor.

"Toplamda 21 bin 21 ev inşa edeceğiz"

Kentteki çalışmaları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı: