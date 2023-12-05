Mehmet Özhaseki'den deprem açıklaması: Tek çözümü kentsel dönüşümdür Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hazırlanan afet konutları için düzenlenen programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümün önemine değindi. Özhaseki, "Önümüzde kimse duramaz çok hızlı bir şekilde bu kentsel dönüşüme gireceğiz" dedi.

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ensonhaber.com

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bugün depremden etkilenen Malatya'da programa katıldı.

Akçadağ Eğin Köyü Afet Konutları Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Bakan Özhaseki, deprem konusuna değindi.

6 Şubat'ta yaşanan ve dün bir kez daha hatırlanan deprem felaketine ilişkin Bakanlık olarak çalışmaların yürütüldüğünü açıkladı.

"Bu işlerin tek bir çözümü var, kentsel dönüşüm"

Bakan Özhaseki, sözlerinde kentsel dönüşüme vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

Deprem ülkesiyiz. Kaç canımızı toprak altına verdik... Bu işlerin tek bir çözümü var, kentsel dönüşümdür. Kentsel dönüşümden başka çözüm yok. Bilen varsa söylesin o fikirlere de açığız. Bir taraftan tüm Anadolu için ve bu bölge için özel bir genel müdürlük kurduk, bir yandan da Marmara Bölgesi için özel bir genel müdürlük kurduk. Kentsel dönüşümün önünde ne kadar engel varsa bunları aşacak şekilde kanun metnini hazırladık.

"Artık önümüzde kimse duramaz"

Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti: