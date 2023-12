ensonhaber.com

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bugün depremden etkilenen Malatya'da programa katıldı.

Akçadağ Eğin Köyü Afet Konutları Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Bakan Özhaseki, deprem konusuna değindi.

6 Şubat'ta yaşanan ve dün bir kez daha hatırlanan deprem felaketine ilişkin Bakanlık olarak çalışmaların yürütüldüğünü açıkladı.

"Bu işlerin tek bir çözümü var, kentsel dönüşüm"

Bakan Özhaseki, sözlerinde kentsel dönüşüme vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Artık önümüzde kimse duramaz"

Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:

Deprem şurası dedik bütün bilim adamlarını topladık, akademisyenleri, belediyelerimizi çağırdık. Her ne dedilerse not aldık. İstanbul'da a b c partili herkesi çağırıp dinledik bir tarafa not ettik. Bizim Bakanlık olarak bilgi birikimiz var onları da not ettik sonra Meclis'te Cumhur İttifakı'na anlattık. Diğer parti üyelerini de çağırıp anlattık. Bütün bunların neticesinde ortaya bir metin çıktı bunu da kanun haline getirdik. Artık önümüzde kimse duramaz, çok hızlı bir şekilde bu kentsel dönüşüme gireceğiz.