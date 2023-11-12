Mehmet Özhaseki'den deprem bölgesine ilişkin açıklama: İl il son durumu anlattı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremin vurduğu toplam 11 kentte inşa edilen afet konutlarının sayısını paylaştı. Özhaseki, 46 bin konutu sene başına kadar teslim edileceğini açıkladı.

AA & Ensonhaber

Deprem bölgesinde hummalı çalışmalar yürütülüyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, 11 ili yerle bir etti.

Bunun üzerine devletin tüm imkanları seferber edilerek bölgenin kalkınması için çalışmalara başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, afet konutlarının 1 yıl içinde tamamlanması için düğmeye basıldı.

Konutlarda sona doğru

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ, mimari yapıya uygun konutlar inşa etmeye başladı.

Kentlerde kısa sürede yükselen ve kimi bölgelerde anahtarların teslim edildiği konut çalışmalarında önemli bir yol katedildi.

Şehir merkezlerinin yanı sıra kırsal alanlarda da güvenli konutlar yükseldi.

46 bin konut yıl sonunda teslim edilecek

Son olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, çalışmalara ilişkin son durumu aktardı.

İl il rapor veren Bakan Özhaseki, Adana'da 3 bin 424, Adıyaman'da 41 bin 292, Diyarbakır'da 6 bin 758, Elazığ'da 1887, Gaziantep'te 24 bin 977, Hatay'da 45 bin 186, Kahramanmaraş'ta 39 bin 121, Kilis'te 2 bin 340, Malatya'da 23 bin 861, Osmaniye'de 5 bin 501, Şanlıurfa'da da 5 bin 653 konutun inşaatına başlandığını aktardı.

Özhaseki, 46 bin konutu sene başına kadar hak sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi.

"9 şiddetinde deprem olsa yıkılmayacak bir ev tipi"

Bakan Özhaseki, köy evlerine ilişkin de bilgi verdi.

Kısa süre önce yaptığı açıklamada, akademisyenlerin tek katlı köy evlerinin çelikten yapılması yönünde tavsiyelerde bulunduğunu kaydederek, şöyle devam etti: