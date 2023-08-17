Mehmet Özhaseki'den deprem mesajı: 'Şehirlerimizi afetlere dirençli hale getireceğiz'

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Bugün Marmara depreminin 24'üncü yılı...

Türkiye, büyük bir deprem felaketi ile 17 Ağustos 1999 yılında yüzleşti.

Büyük yıkımların ve binlerce can kaybının yaşandığı felaket, deprem gerçeğini gözler önüne serdi.

Aradan geçen yıllara rağmen acı hala tazeliğini koruyor.

Geçtiğimiz şubat ayında da yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, yeni bir yara daha açtı.

Felaketler, güvenli konutların önemini ortaya koydu.

Türkiye depreme hazırlıklı hale getiriliyor

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, muhalefetin tüm engellemelerine rağmen kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütüyor.

Yapılan çalışmalarla inşa edilen yeni konutlar, vatandaşlara adete güven veriyor.

Projeler ise devam ederken Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, Marmara depremini anan Özhaseki, depreme yönelik çalışmalara ilişkin de mesaj verdi.

"Yatay mimariye sahip ve iklim dostu konutlar üreteceğiz"

Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Bu vesileyle 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi ile diğer afetlerde ebediyete irtihal eyleyen vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Böylesi acıları bir daha yaşamamak için, ülkemizin deprem kuşağında olduğu gerçeğinden hareket ederek şehirlerimizi bir an evvel afetlere dirençli hale getireceğiz. İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırarak ülkemiz için, milletimiz için sağlam, güvenli konutları el birliğiyle üreteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde afetlere karşı dirençli, yatay mimariye sahip ve iklim dostu konutlar üreterek Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz.