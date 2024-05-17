Hikayesiyle duygulandırmıştı: Mehmet Özhaseki'den depremzede Aylin Karakuş'a ziyaret Bakan Mehmet Özhaseki, ulusal bir kanalda yayınlanan bir bilgi yarışmasına katılan ve depremlerde annesini, ağabeyini ve sol bacağını kaybeden yarışmacı Aylin Karakuş’u, eşi Neşe Özhaseki ile birlikte Ankara’da kaldığı evde ziyaret etti.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz günlerde 'Kim Milyoner Olmak İster' bilgi yarışmasında 100 bin TL’lik soruya kadar gelen depremzede Aylin Karakuş’un 6 Şubat depremlerindeki acı hikâyesi izleyen herkesi duygulandırmıştı.

Ankara’da öğrenimine devam eden Karakuş, 6 Şubat’taki depremlere Hatay’da ailesinin yanında yakalandı.

Tüm Türkiye'yi duygulandırdı

Enkazdan 15 saat sonra çıkarılan Karakuş; annesini, ağabeyini ve sol bacağını kaybetti.

Katıldığı bilgi yarışmasında duygularını, “Ben ağlamak istemiyorum, hep gülmek istiyorum, hep yaşamak istiyorum.” sözleriyle anlatan Karakuş’un hikayesi, tüm Türkiye’yi olduğu gibi Bakan Mehmet Özhaseki’yi de duygulandırdı.

Evinde ziyaret etti

Bakan Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki ile birlikte Karakuş’u Ankara’daki öğrenci evinde ziyaret etti.

"Aylin artık hepimizin bir evladı oldu"

Bakan Özhaseki ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Aylin'i televizyondaki bir yarışma programında tanıdık. 6 Şubat depremine Hatay'da yakalanan kızımız, yaşadıklarına rağmen vakur duruşu ile gönlümüzü fethetti. Akademik kariyeri vesilesiyle Ankara'da yaşayan kızımızı, eşim Neşe Hanım ile ziyaret ettik; hasbihalde bulunduk." dedi.

Bakan Özhaseki, "Aylin'in kayıplarını geri getiremeyiz ancak o artık hepimizin bir evladı oldu. Bütün depremzede kardeşlerimizin yanında olduğumuz gibi Aylin kızımızın da yanındayız. Rabbim onun da tüm evlatlarımızın da bahtını, kısmetini hayırlı eylesin." ifadelerini kullandı.

Neşe Özhaseki, ailesinin Gölcük depreminde yaşadıklarını anlattı

Bakan Mehmet Özhaseki’nin eşi Neşe Özhaseki de 1999 depreminde ailesinin Gölcük’te olduğunu belirterek, "Sizi çok iyi anlıyorum. Benim ailem de 1999 depremini yaşadı. Kız kardeşim enkazda saatlerce kaldı, kurtarılamadılar. 3 yaşındaki yeğenim beşiğinde kafa travması geçirmişti. Senin gibi o da hayata tutundu, doktor oldu. Evlendi, bir kızı var." dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki gözyaşlarını tutamadı

Bakan Özhaseki ve eşi Neşe Hanım’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakuş, depremin ardından Hatay’a hiç gitmediğini ve Hatay’ın aklında öyle kalmasını istemediğini dile getirdi.

Aylin Karakuş, Hatay’ın emin ellerde olduğunu belirterek, "Önceki çalışmalarınızı bildiğim için sizin Bakan olduğunuzu duyunca o zaman Hatay’ın düzeleceğini söyledim." dedi.

Aylin Karakuş’un anlattıkları karşısında duygulanan Bakan Özhaseki ve eşi gözyaşlarını tutamadılar.

Duygu selinin yaşandığı ziyarette sesi titreyerek konuşan Bakan Özhaseki, Aylin Karakuş’a her zaman yanında olduklarını belirterek, "Hatay’a bir gün birlikte gidelim, orada yapılan çalışmaları siz de görün." dedi.