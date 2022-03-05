Mehmet Özhaseki'den 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' eleştirisi

AK Partili Özhaseki, 6 siyasi parti genel başkanlarının 28 Şubat'ta bir araya gelerek yaptıkları açıklamaya ilişkin, "Bu sistem kriz ve kaos demektir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de bir televizyon programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Mehmet Özhaseki, açıklamalarında 6 siyasi partinin genel başkanlarının bir araya gelmesine değindi.

"KOMEDİ GİBİ BÜLTEN OKUDULAR"

Yurt içinden ve yurt dışından destekle 6 partinin bir araya geldiğini belirten Özhaseki, "Masaya oturmalarına karar verebilmeleri bir ay sürdü. Yaş sırası mı, boy sırası mı, tartışıp durdular. Salona girişleri bile 'Sen önden girdin, sen geriden geldin.' tartışmalarıyla geçti. Sonra da çıkıp komedi gibi bülten okudular. En süslü cümleleri parlamenter sistem. Süslemek için de başına güçlendirilmiş ifadesini eklediler. Parlamenter sistemi biz senelerce yaşadık." ifadelerine yer verdi.

"HER ALANDA ARALARINDA ÇATIŞMA YAŞAYACAKLAR"

Türkiye'de 60 ihtilalinden 2002 AK Parti iktidarına kadar tam 36 tane koalisyon hükümeti kurulduğunu söyleyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"6 aylık, 9 aylık süreçlerle ülke yönetilmeye çalışıldı. Verilecek kararlarda yaşanılan kavgaları çok iyi hatırlıyoruz. Oturma düzenine bir ayda karar verenler, ülkenin önemli konuları önlerine geldiğinde herhalde bir asır konuşurlar. Akdeniz meselesi, Libya diye bir başlık atın, emin olun bunu 3 sene tartışırlar. Her bir alanda aralarında çatışma yaşayacaklarını da unutmamak lazım.

"BU SİSTEM KRİZ VE KAOS DEMEKTİR"

Yarının Türkiye'si için süslü bir kelam olarak söyledikleri 'güçlendirilmiş parlamenter sistem', eski Türkiye’ye dönme arzusudur. Bu sistem kriz ve kaos demektir. Şimdi çok şükür işin başında işin ehli bir Cumhurbaşkanı'mız var, Bakanlar Kurulu'muz var. Bu düzen tıkır tıkır işliyor hamdolsun."