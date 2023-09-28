Mehmet Özhaseki'den Hatay açıklaması! 'Eskisinden daha güvenli ve güzel bir şehir olacak' Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, depremlerden önemli ölçüde etkilenen Hatay'daki çalışmaları anlattı. Gece-gündüz çalıştıklarını belirten Özhaseki, "Hatay’ı eski güzel günlerine kavuşturacağız" dedi. Kentin öncesi ve sonrasına da fotoğraflarla yer verildi.

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Türkiye, 7 ay önce asrın felaketini yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler büyük bir enkaza yol açtı.

Toplam 11 kentte 50 bini aşkın vatandaşımız can verdi...

Büyük yaraların açıldığı afetin ardından devlet, tüm kurumlarıyla ve bakanlıklarıyla harekete geçti.

Kısa sürede ayağa kaldırılmaya başlanan kentlerde, hasarlı yapılar yıkılırken bir yandan da deprem konutları yükseliyor.

Öte yandan maddi destekler de veriliyor.

Bakan Özhaseki'den deprem bölgesine destek

Bu süreçte deprem bölgesinin yeniden ayaklandırılmasını sağlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, önemli çalışmalara imza attı.

Son olarak afetten en fazla etkilenen Hatay'daki çalışmaları anlatan Bakan Özhaseki, önemli açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz demeden çalışıyoruz"

Hataylıların yüreğini ferahlatan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

Hatay, depremden çok büyük zarar gördü. Depremlerde, Hatay’da 254 bin 195 konut ve 55 bin 677 ticari alan kullanılamaz hale geldi. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu kapsamda gerek rezerv alandaki çalışmalarımız ile gerekse ‘Yerinde Dönüşüm’ projemiz ile Hatay’da 309 bin 872 bağımsız bölümü, her yerde söylediğimiz 4 kırmızı çizgimizden taviz vermeden inşa ediyoruz. Yine Hatay şehir merkezini Bakanlık olarak biz imar ve inşa ediyoruz.

"Hatay’ı eski güzel günlerine kavuşturacağız"

Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

Depremde yıkılan yapıların dışında ağır hasarlı olup yıkılması gereken yapıları da hızla temizliyoruz. Temellerimizi attık, atmaya devam ediyoruz. Biz Hatay’ı, merkezini, tüm bölgeyi mühendislerle, mimarlarla, şehir plancılarıyla özel olarak çalıştık. Hatay’da, kentsel tasarım çalışması yapan dünya çapındaki 6 ayrı mimarlık grubuna çalışma yaptırdık. Bu çalışmaları da Hatay halkıyla, STK temsilcileriyle, Hatay’ın bütün sakinleriyle paylaştık. Hataylılar bu çalışmamızı çok beğendiler ve onayladılar. Biz de bu anlamda Hatay halkının onay verdiği çalışmalarımıza başladık.



Şu anda bir taraftan enkazları kaldırılan ve aynı zamanda konutlarımızın yapımları devam eden Hatay’ı eski güzel günlerine kavuşturacağız. Hatay en kısa sürede ayağa kalkacak ve kentsel tasarım çalışmamızdaki gibi güzel bir görünüme kavuşacak. Bütün kültür varlığıyla, insan kaynağıyla, tarihi dokusuyla, yerel mimarisiyle Hatay’ı ihya edeceğiz. Hatay; eskisinden daha güvenli ve güzel bir şehir olacak. Hataylı kardeşlerim merak etmesin, onları en hızlı şekilde güvenli, sıfır atık uyumlu ve iklim dostu konutlarına taşıyacağız.

"Tüm kültür ve medeniyet birikimiyle ayağa kaldıracağız"

Hatay’daki kültürel varlıklar konusunda da hassasiyetle çalışıldığını belirten Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle bitirdi:

Depremde pek çok kültürel varlığımız da yıkıldı. Bu anlamda Hatay tarihi Meclis binamız büyük zarar gördü. Anadolu’daki ilk camimiz olan Habib-i Neccar Camii’nin büyük bir kısmı yıkıldı. Pek çok kilise, çarşı gibi tarihi eserler de depremin enkaza çevirdiği yapılar arasında yer aldı. Türkiye’nin bütün renklerini barındıran Hatay’ı, tüm kültür ve medeniyet birikimiyle ayağa kaldırıp eskisinden daha güvenli ve güzel hale getireceğiz..

Hatay'ın öncesi ve sonrası

Açıklamaların ardından çalışmalarla Hatay'ın eski ve yapılacak yeni haline yer verildi.

"Enkazları kaldırılan Hatay…"

"Hatay en kısa sürede böyle olacak"