Mehmet Özhaseki'den İstanbul depremi açıklaması: 7 büyüklüğündeki afette 600 bin daire yıkılır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'daki konutların 4'te 1'inin riskli olduğunu ve olası bir 7 şiddetindeki depremde 600 bin civarında yapının yıkılacağını söyledi.

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Türkiye, deprem bölgesinde yer alıyor.

6 ay önce yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerini acısı hala taze.

Yıkılan binlerce bina, 50 bini aşkın vatandaşa mezar oldu.

Ardından yurt genelinde deprem senaryoları öncesi tedbirler alınmaya başladı.

Büyük İstanbul depremi de gündemdeki yerini koruyor.

Megaknet kentsel dönüşümle güçlendiriliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da bu kapsamda kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Megakent'i güçlendiriyor.

Bakan Mehmet Özhaseki de konuk olduğu A Haber’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Burada Murat Akgün’ün sorularını yanıtlayan Özhaseki, olası İstanbul depremindeki senaryoları anlattı.

"Yıkılabilecek olan yapı 600 bin civarında"

Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul beka meselesidir. 5 milyon 800 bin gibi bağımsız birim var gibi görünüyor. Bunu 1,5 milyonu riskli. Felaket olduğunda ilk etapta yıkılabilecek olan yapı 600 bin civarında. 7 ve üzerinde şiddetinde deprem olduğunda 600 bin daire yerle yeksan olur.



Her sokakta 2 binanın yıkıldığını düşünün, ulaşım olduğu gibi durur. Altyapı da çöker, doğal gaz verilmez olur. İstanbul böyle olursa kocaman hapishaneye döner.

"Meclisin açılıp bütçe görüşmelerini beklemeye çok da niyetimiz yok"

Mehmet Özhaseki, olası deprem için İstanbul'a özel bir yasa yapmaya çalıştıklarını da ifade ederek, "Eğer bunu erken bitirirsek, Meclisin açılıp bütçe görüşmelerini beklemeye çok da niyetimiz yok, aciliyete binaen 1-2 ay içerisinde Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıp, İstanbul'un kentsel dönüşümü, depreme hazırlığıyla ilgili yeni yasaları getirip, görüşmeye açmayı düşünüyorum." dedi.

"Yerinde Dönüşüm'e 146 bin 376 kişi başvurdu"

Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili yürütülen çalışmaları da anlattı.

Deprem bölgesinde devam eden "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuru sayısının 146 bin 376 olduğunu ifade eden Özhaseki, "Bunların içerisinde, 125 bin kişi konut, 21 bin kişi de ticari dükkan, vesaire yapmak için müracaat etmiş. En fazla müracaat şu anda Hatay'da var. Hatay'da 60 bin, Kahramanmaraş'ta 20 bin, Malatya'da 19 bin, Adıyaman'da 11 bin civarında vatandaşımız Yerinde Dönüşüme müracaat etti." şeklinde konuştu.