Mehmet Özhaseki'den konut paylaşımı: Deprem bölgesinde 100 bin köy evini çelikten yapacağız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedeler için inşa edilen köy evlerini paylaştı. Özhaseki, "Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız. Toplam 143 bin 271 köy evi inşa edeceğiz" dedi.

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ensonhaber.com

Depremzedeler için konut mücadelesi sürüyor.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 kenti enkaza çevirdi.

Devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle ekipler 8 ay boyunca bölgede çalışmalarını sürdürdü.

Afet konutları yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği gibi konutların 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanması için canla başla mücadele edildi.

Konutların önemli bir kısmı teslim edilme aşamasına geldi. Bu süreçte köy evleri de unutulmadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde TOKİ güvenli konutlar inşa etti.

"Toplam 143 bin 271 köy evi inşa edeceğiz"

Çalışmaları sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Mehmet Özhaseki, son olarak köy evleri için bir paylaşımda bulundu.

Özhaseki, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız. Deprem bölgesinde, yapımını tamamlayıp teslim ettiklerimiz ve yapımına başladıklarımızla birlikte toplam 143 bin 271 köy evi inşa edeceğiz. İleri yapı teknolojisi kullanarak hafif çelikten depreme dayanıklı inşa edeceğimiz 100 bin köy evimizin duyurusu vatandaşlarımızın da yüzünü güldürdü. Onların memnuniyeti bizim de gururumuz oldu. Bir kısmını ahırlı olarak inşa edeceğimiz köy evlerimizi inşallah en kısa sürede tamamlayıp afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.

"Yeni çelik evler daha iyi ve daha güvenli olur"

Özhaseki'nin paylaştığı videoda evlerle ilgili görüşünü dile getiren bir vatandaş, "Vatandaşın evlerine kavuşması adına evlerin çelikten yapılması bizim için de çok iyi olur. Yeni çelik evler daha iyi ve daha güvenli olur. Deprem yaşadığımız için evlerimiz çelikten yapıldığı zaman daha rahat uyuyacağız çünkü yıkılmayacak." ifadelerini kullandı.