Mehmet Özhaseki’den Meral Akşener’e: Yalan ve iftira sizin Amentü'nüz olmuş

AK Partili Mehmet Özhaseki, İyi Parti Lideri Meral Akşener’in bugünkü grup toplantısında kendisiyle ilgili kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin 27 Kasım günü gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı bir açıklama üzerine bugünkü grup toplantısında, “Milletimize engin sevgisiyle bildiğimiz bir AK Parti yöneticisi, ‘Bizden önce dağlarda aç yaşayan insanlar vardı’ diyor.” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Mehmet Özhaseki'den Meral Akşener'e yanıt geldi.

"YALAN VE İFTİRA SİZİN AMENTÜ'NÜZ OLMUŞ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özhaseki, “Yalan ve iftira sizin Amentü'nüz olmuş. Günler öncesinde ajansların yanlış geçtiği ve hemen sonrasında hatasını kabul edip düzelttiği bir haberi gündeme getirmeniz sizin için bir utanç vesilesidir.

"DAĞDA YAŞAYANLAR MİLLET İTTİFAKI'NIN SİYASİ ORTAĞIDIR"

Bu durum siyasi ahlaktan ne kadar yoksun olduğunuzun en açık göstergesidir. Dağda yaşayanlar, sizin ve içinde bulunduğunuz Millet İttifakı’nın siyasi ortağıdır. Siz onlardan destek alır ancak onlara kol kanat gerersiniz.” dedi.