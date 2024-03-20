Mehmet Özhaseki’den provokatörlere sert cevap: Gazze için uğraşan tek lider Erdoğan Bakan Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa ziyaretinde Gazze konusunda hükümetin tavrını çarpıtmaya çalışan provokatörlere sert cevap verdi. Özhaseki, “Şu anda dünyada Filistin için ciğeri yanan, uğraşan bir tek lider var; o da Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

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ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da çalışmalar sürüyor.

Karaköprü ilçesinde etaplar halinde afet konutları yükseliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçesi’nde katıldığı "Aşık Mahallesi, Karakoyun Mahallesi Suruç Çelik Köy Evleri 3 Bin 123 Konut Temel Atma Töreni"ne katıldı.

Provokatörlere sert yanıt verdi

Bakan Özhaseki burada konuşma yaptığı sırada Gazze’deki insanlık dramına yönelik hükümetin tavrını çarpıtıp halkı tahrik etmeye çalışan provokatörlere sert cevap verdi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin için gece gündüz uğraşıyor"

Filistin için uğraşan dünyada tek liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunun altını çizen Bakan Özhaseki, "Şu anda Filistin için ciğeri yanan bir tek lider var; o da Recep Tayyip Erdoğan. Gidin, sizi buraya gönderenlere bunu söyleyin. Filistin için gece gündüz o uğraşıyor. Siz ancak bu işi tahrik edersiniz, istismar edersiniz." diye konuştu.

"Filistin meselesini, Gazze meselesini günlerdir kamuoyunda tutan Cumhurbaşkanımız"

Bakan Mehmet Özhaseki, Gazze meselesini günlerdir kamuoyunda tutan kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

Bundan 3 ay kadar önce Birleşmiş Milletlerdeydik. Cumhurbaşkanımız, oradaki o zalim devlet başkanlarının yüzlerine karşı çıkıp; ‘Dünya beşten büyüktür’ diyerek konuşmasına başladı ve ‘Daha adil bir dünya mümkündür’ diyerek de devam etti. Biz bunlar için, çırpınırken, didinirken birileri de ne yazık ki seçim geldi diye provoke etmeye devam ediyor. Biz doğru bildiğimiz yolda devam edeceğiz.

"İnsanların derdini dile getiren Recep Tayyip Erdoğan'dı"

Dünyada mazlum milletlerin hepsinin arkasında duran liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki şu ifadeleri kullandı: