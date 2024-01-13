Mehmet Özhaseki'den şehit ailesine müjde: 1 ay gibi bir sürede bitirip konut vereceğiz

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9 baba ocağına şehit ateşi düştü.

Dün Irak'ın kuzeyinden gelen acı haberlerin ardından şehitler için son görev yerine getiriliyor.

Memleketlerine getirilen kahraman şehitlerin naaşları, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlanıyor.

Her birinden geriye acılı aileler ve hatıraları kaldı.

Şehit ailesi depremden etkilendi

Bunlardan biri de Kahramanmaraşlı şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir. Özdemir'in ailesi, asrın felaketinden etkilenerek konteynerde yaşamaya başladı.

Bölgede afetzedeler için yürütülen çalışmalar kapsamında deprem konutları hızla yükseldi ve teslim edilmeye başlandı.

"Konutlarımızı 1 ay gibi bir sürede bitirip oradan vereceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit ailesine konut haberi verdi.

Bakan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

Kahramanmaraşlı şehidimiz Müslüm Özdemir’in değerli ailesi, bin yılın afetinden sonra kendilerine tahsis edilen konteyneri kendi istekleriyle depo olarak kullanma kararı alarak çadırda ikamet etmeye başlamış.



Şehidimizin ailesinin tercihleri doğrultusunda isterlerse rezerv alanda konutumuz hazır, oradan vereceğiz; isterlerse Bakanlığımızın projesi kapsamında yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlarımızı 1 ay gibi bir sürede bitirip oradan vereceğiz.



Şehitlerimizin emanetlerine, geride kalanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabbim tüm şehitlerimizi, cennetinde Peygamber Efendimize komşu eylesin.



Kahraman askerlerimize bir kere daha Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum.