Mehmet Özhaseki'den vatandaşlara sıcak hava uyarısı Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerine çıkacağını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından bir sıcak hava uyarısı da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hava tahmin raporlarına göre yurt genelinde bugünden itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.

"Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmalı"

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

Bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmekte. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müzün verileri doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum. Bununla birlikte doğal oksijen kaynağımız olan ormanlarımızda da havaların ısınmasıyla beraber herhangi bir yangın olmaması için tüm vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum.

Üç büyükşehirde güneşli hava devam edecek

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıklarının 26 dereceyi geçmesi bekleniyor.

İstanbul'da perşembe gününe kadar yağış beklenmezken Ankara'da az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

İzmir'de hava sıcaklığı 29 dereceye kadar ulaşacak.