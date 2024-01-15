Mehmet Özhaseki'den Yarısı Bizden paylaşımı: İstanbul'umuzu yeniliyoruz Kentsel dönüşüm atılımının en önemli projelerinden biri olan 'Yarısı Bizden' kampanyasına ilişkin İstanbul özelinde bir paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "devlet-millet el ele kentsel dönüşüm yapıyor" ifadelerini kullandı.

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DHA

Türkiye bir yandan deprem felaketinin yaralarını sarıyor bir yandan da kentsel dönüşüm projeleri ile tedbir ve hazırlığa ağırlık veriyor.

Bu kapsamda yurt genelinde bir kentsel dönüşüm seferberliği var.

Deprem beklentisi yüksek olan İstanbul için ise bu alanda özel bir çaba söz konusu.

İstanbul'da Yarısı Bizden kampanyası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Yarısı Bizden' kentsel dönüşüm kampanyasına ilişkin video paylaştı.

Videoda, vatandaşların kampanya ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkındaki görüşlerine yer verildi.

"Bir vatandaş en çok kime güvenecek, devletine güvenecek"

Kampanyaya başvuran Yunus Kıracı, "Bir vatandaş en çok kime güvenecek, devletine güvenecek. Zaten bir şey başarılırsa, güven odaklı başarılır" dedi.

"İstanbul'umuzu yeniliyoruz"

Özhaseki, paylaşımında, "Yunus kardeşimin de dediği gibi; bir vatandaş en çok devletine güvenir. 'Yarısı Bizden' kampanyası ile devlet-millet el ele kentsel dönüşüm yapıyor, İstanbul'umuzu yeniliyoruz" notuna yer verdi.

'Yarısı Bizden' kampanyası ile vatandaşlara 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye desteği olmak üzere toplam 1,5 milyon lira destek sağlandığı belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)