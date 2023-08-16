Mehmet Özhaseki'den Yerinde Dönüşüm projesi açıklaması: Başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Yerinde Dönüşüm' projesi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Afetzedelere hibe ve hem de faizsiz kredi imkanı sunan projeye başvuru sayısı 175 bin 703 oldu.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentler için çalışmalar devam ediyor.

6 ayın geride kaldığı asrın felaketinin ardından, 11 il adeta yeniden inşa ediliyor.

Kentlerde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, bir yandan da konutlar yükseliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu süreçte büyük bir mücadele ortaya koydu.

Bölgede yapılan incelemelerde, yatay mimariye uygun konutlar için uygun noktalar belirlendi.

Ardından çok geçmeden ilk kazmalar vuruldu ve yıl sonuna kadar konutların teslim edilmesi için çalışmalar hızlandırıldı.

Bakanlık'tan nefes olacak proje: Yerinde Dönüşüm

Depremzedeler için verilen mücadeleler bununla da bitmedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz günlerde "Yerinde Dönüşüm' projesini açıkladı.

Başvuruların 17 Temmuz'da başladığı yeni destek paketiyle, 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları amaçlanıyor.

"Başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı"

Yoğun ilgi gören projeye başvuru sayısını açıklayan Bakan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

Yerinde Dönüşüm' projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor. Bugün itibarıyla başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı. Kahramanmaraş'ta da Yapım ve Dönüşüm Ofisine gelerek 'Yerinde Dönüşüm' projemizi ayrıntılarıyla öğrenen afetzede kardeşlerimiz projemize başvuruyorlar. Her daim el ele, gönül gönüle olduğumuz hemşehrilerimizle, ev ve iş yerlerimizi yerinde dönüştüreceğiz.

Başvuru yöntemleri

Vatandaşlar, Çağrı Merkezi ALO 181'den projeyle ilgili detaylı bilgi alabiliyor.

Ayrıca Bakanlığa ait iki gezici tır da proje hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla bölgede hizmet veriyor.

Projeye başvurular, "https://www.turkiye.gov.tr/csb-araad-kentsel-donusum" adresinden yapılıyor.

Projenin detayları

Proje kapsamında afetzedelere hem hibe hem de faizsiz kredi imkanı sunulacak. Proje ile konut için 500 bin lira, iş yeri için de 250 bin lira hibe verilecek.

Afetzedelere iki yıl ödemesiz on yıl vade ile faizsiz kredi imkanı da sunulacak.

Konutta 800 bin liraya, iş yerinde ise 500 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek.

Yerinde Dönüşüm projesinde, sıvılaşma olan noktalar ile fay hattı ve dere yataklarında yapılaşmaya izin verilmeyecek.