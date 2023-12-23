Mehmet Özhaseki'nin kentsel dönüşüm tepkisi: Dertleri İstanbul değil Özhaseki, kentsel dönüşüm sürecinde engellemelerle karşılaştıklarını söyledi. Bu durumun bazı yerlerde vatandaşa eziyet haline gelmeye başladığını söyleyen Özhaseki, "Engel olan insanların aslında İstanbul diye bir derdi yok" dedi.

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ensonhaber.com

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda konuştu.

İstanbul'da 6 milyon civarında konut, yaklaşık 1,5 milyon iş yeri olduğunu söyleyen Özhaseki, 600 bin konutun "en riskli durumda" olduğunu kaydetti.

"İstanbul bizim göz bebeğimiz"

Özhaseki, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bir an önce bunları yenilememiz lazım. İstanbul bizim göz bebeğimiz. Ticaretin, sanayinin, turizmin ve finansın merkezi.



Onu her türlü tehlikeden ve tehditten korumalıyız. 2012'de çıkan yasayla 800 bin civarında yapı yenilendi. 170 bin yapıdaki çalışmalar devam ediyor.

"Buna engel olanların İstanbul diye bir derdi yok"

Özhaseki, "Ancak bu 11 yıllık süre içerisinde gördük ki, çok hızlı hareket edemiyoruz. Önümüzü kesen engeller var. Yasal tedbirler alınmalı." dedi ve ekledi:

Bir taraftan da her yapılan iyi işe engel olmaya çalışan, ne yazık ki odalarımız, derneklerimiz var. Bazı ideolojik gruplar var.



Bunların engellemeleriyle birlikte, kentsel dönüşüm bazı yerlerde vatandaşa eziyet haline gelmeye başlıyor.



Buna engel olan insanların aslında İstanbul diye bir derdi yok, Türkiye diye bir derdi yok.

"Engel teşkil eden yasaları değiştirdik"

Önce Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızı kurduk. Marmara bölgesiyle ilgilenecek özel bir birim, tüm Türkiye'yle ilgilenecek ikinci bir özel birim, bir de kaynak oluşturacak üçüncü bir birim kurduk.



Bize engel teşkil eden, işimize mani olan, kötü niyetli insanların çok hoşuna giden yasaları bir an önce değiştirdik.

"Yeni bir başlangıç diyoruz"

Bakan Özhaseki, "İnşallah bunlar, devrim niteliğinde oldu." derken şunları söyledi: