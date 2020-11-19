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    Mehmet Özhaseki'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki , koronavirüse yakalandığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 18:37
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    Mehmet Özhaseki'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

    Mehmet Özhaseki'nin tedavisine evde devam ediliyor.

    "HERKESTEN HAYIR DUALARINI EKSİK ETMEMESİNİ İSTİRHAM EDİYORUM"

    Özhaseki, ''Herkesten hayır dualarını eksik etmemesini istirham ediyorum.Yoğun tempo içinde irtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin'' sözlerine de yer verdi.

    Mehmet Özhaseki nin koronavirüs testi pozitif çıktı #1

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