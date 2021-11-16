Katıldığı bir programda LGBT'li bireylerle ilgili konuşan AK Partili Mehmet Özhaseki, insanların tercihlerine saygı duyulması gerektiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, evinin kapılarını, Deniz Tural'ın hazırladığı ve TV100 ekranlarında yayınlanan 'Siyasetin Ev Hali' programına açtı.

Burada Deniz Tural'ın sorularını yanıtlayan Mehmet Özhaseki, tartışmalara sebep olan 'LGBT' meselesine değindi.

"HEPSİNİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"

Özhakseki, Deniz Tural'ın "LGBT'li bireylerle ilgili düşünceniz nedir?" sorusu üzerine bir hikaye anlattı.

Özhaseki, daha sonra ise şu ifadelere yer verdi:

"Allah her şeyi bir denge üzerinde yaratmıştır. Madem Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var.

Mehmet Özhaseki'ye LGBT bireylerle ilgili düşüncesi soruldu



"ONLARI DA EMANET GİBİ GÖRMEK HER KULUN VAZİFESİ"

Onu Cenabı Hakk'ın yarattığı bir emanet gibi görmek her kulun vazifesi olarak düşünüyorum.

"TERCİHLERE SAYGI DUYMALIYIZ"

Saygı duymak, tercihlerine sonuna kadar saygılı olmak dışında elimizden başka bir şey gelmez."







