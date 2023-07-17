Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan'a giden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, beraberindeki Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile birlikte ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile birlikte G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan'a gitti.

Burada temaslarını sürdüren Şimşek ve Erkan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.

Şimşek ve Erkan Hindistan'a uçtu: ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Şimşek ve Erkan, buradaki temasları kapsamında ABD Hazine Bakanı Yellen ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme 45 dakika sürdü.

Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan Yellen'in ardından Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Singapur Maliye bakanı ile de görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecekler

Öte yandan Şimşek ve Erkan Hindistan'da yapacakları görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyaretine eşlik edecek.

Ayrıca Erkan, PPK nedeniyle körfez ziyaretinin ilk kısmında yer alabilecek.

Mehmet Şimşek, G20 toplantısının yapıldığı Hindistan'ı tebrik etti

Bakan Şimşek, toplantıların ardından bir mesaj paylaşarak, Sorunsuz bir şekilde organize edilen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları zirvesine ev sahipliği yapan Hindistan'ı ve büyük misafirperverliği için tebrik etti.

"G20 Liderler zirvesini sabırsızlıkla bekleyeceğim"

Şimşek mesajında ayrıca, eylül ayında "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" odaklı G20 Liderler zirvesini sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.