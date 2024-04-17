Mehmet Şimşek, cari açıktaki düşüşe ilişkin açıklamalarda bulundu Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın şubatta beklentilerin altında gerçekleştiğini söyledi.

ensonhaber.com

Türkiye'nin cari işlemler hesabı şubatta 3 milyar 265 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2 milyar 106 milyon dolarlık fazla oluştu.

Bunun akabinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cari açığın geçen yıla oranla 5,8 milyar dolar düştüğünü söyledi.

Şimşek, açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor"

Cari açık şubatta beklentilerin altında gerçekleşti ve geçen yıla göre 5,8 milyar dolar düştü. 2023 yılı mayıs ayı zirvesine göre yıllık 28,3 milyar dolar iyileşme gerçekleşti. Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor.



Dezenflasyon için uyguladığımız politikaların etkisi ile bu düşüşün önümüzdeki aylarda kademeli olarak devam etmesini bekliyoruz.

"Cari açıktaki azalma döviz rezervi birikimine destek oluyor"