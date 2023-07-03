Mehmet Şimşek duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'yi ziyaret edecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde BAE'ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

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Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında uzun yıllar süren gerilimin ardından 2021'in sonlarında ilk normalleşme adımları başladı.

Normalleşme adımları 2022'nin başlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE'yi ziyaretiyle bir adım daha ileriye taşınmış ve iki ülke arasında başta ekonomik ve askeri alanlar olmak üzere bir dizi anlaşma imzalanmıştı.

Seçimlerin ardından kurulan yeni Kabine'de Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek'in önderliğindeki ekonomide izlenecek yol haritası merakla beklenirken, gözler yeni hükümetin ilk hamlesine çevrildi.

Yılmaz ve Şimşek BAE'yi ziyaret etti

Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etti.

Başkent Abu Dabi'deki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ekonomik işbirliği fırsatları değerlendirilmişti.

Kritik ziyaret

Bakanlar düzeyindeki ziyaretin üzerinde iki hafta geçmişken BAE'ye kritik bir ziyaretin daha gerçekleştirileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'yi ziyaret edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

İkili anlaşmalar imzalanacak

Şimşek yapılacak ziyarette iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanacağını açıkladı.

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