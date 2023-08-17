Mehmet Şimşek duyurdu: Para politikalarında sıkılaşmanın sonuna gelindi Para politikalarındaki sıkılaşmanın sonuna gelindiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2024'ün ikinci yarısından itibaren bir gevşeme olasılığı artmıştır" dedi.

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ensonhaber.com

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, ekonomiye yönelik önemli mesajlar verdi.

Şimşek, ekonomide yeniden dengelenme ihtiyacı olduğunu belirten para politikasında sadeleşme ve sıkılaşma adımlarının süreceğini söyledi.

Parasal sıkılaşmanın sonuna geldik: 2024'ün ikinci yarısından itibaren bir gevşeme olasılığı arttı

Parasal sıkılaşmanın sonuna gelindiğini de belirten Şimşek, "Parasal sıkılaşmanın muhtemelen sonuna geldik. Yakınız. Yani 2024'ün ikinci yarısından itibaren bir gevşeme olasılığı artmıştır." ifadelerini kullandı.

Finansal istikrarın pekiştirileceğini ve sermaye piyasalarının derinleştirileceğini ifade eden Şimşek, "Finansal istikrarı pekiştireceğiz, sermaye piyasalarını derinleştireceğiz, katılım finans, sigortacılığın gelişme için önemli adımlar atacağız. Finansal piyasalarda risk yönetimini güçlendireceğiz." dedi.

Bankalara mesaj verdi: Tüketici kredilerine odaklandığınız dönem geride kalmalı

Sözlerine bankalara çağrı yaparak son veren Şimşek, "Özel bankaların sadece tüketici kredilerine odaklandığı dönem artık geride kalmalı. Artık reel sektörü desteklemek esas vazifemizdir." diye konuştu.

Mehmet Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

"Ekonomimizde yeniden dengeleme ihtiyacı çok açıktır. Politika çerçevemizi bu yeniden dengelenmeye göre şekillendiriyoruz. Serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemini benimseyen bir sistem anlayışı içinde ilerleyeceğiz. Kısa vadede önceliğimiz makro finansal istikrarın kalıcı şekilde tesis edilmesi ve öngörülebilirliğin artırılması. Para politikasında sadeleşme ve sıkılaşma adımları devam edecek. Parasal sıkılaşmanın muhtemelen sonuna geldik. Yakınız. Yani 2024'ün ikinci yarısından itibaren bir gevşeme olasılığı artmıştır.

"Finansal istikrarı pekiştireceğiz, sermaye piyasalarını derinleştireceğiz"

Kredi derecelendirme kuruluşları daha olumlu bir perspektif sunmaya başladı. Finansal istikrarı pekiştireceğiz, sermaye piyasalarını derinleştireceğiz, katılım finans, sigortacılığın gelişme için önemli adımlar atacağız. Finansal piyasalarda risk yönetimini güçlendireceğiz.

"Özel bankaların sadece tüketici kredilerine odaklandığı dönem artık geride kalmalı"

Özel bankaların sadece tüketici kredilerine odaklandığı dönem artık geride kalmalı. Bu sürdürülebilir değil. Artık reel sektörü desteklemek esas vazifemizdir. Özel sektör yatırım, istihdam çerçevesinde önceliklendirilecektir.

"Bankaların reel ekonomiye desteklerinin devamını arzuluyoruz"