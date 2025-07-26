Mehmet Şimşek: Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye kararlıyız

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisine dair değerlendirmesini güncelledi.

Yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notu bir basamak artırılarak B1'den Ba3'e yükseltildi.

Not görünümü ise "durağan" olarak belirlendi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Bu gelişme, son dönemde uygulanan ekonomik istikrar programının uluslararası piyasalarda güven tazelediğini ortaya koydu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de konuya ilişkin açıklama geldi.

"EKONOMİMİZ OLUMLU BİR DÖNGÜYE GİRDİ"

Mehmet Şimşek'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ülke kredi notumuz yükseldi. Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi.

Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor.

"ENFLASYONU KALICI OLARAK DÜŞÜRMEYE KARARLIYIZ"

Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye, cari açığı sürdürülebilir seviyede tutmaya ve deprem harcamaları hariç bütçe disiplinini güçlendirmeye kararlıyız.

Programımızın kazanımlarını, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere sanayide yapısal dönüşümü sağlayacak reformlarla kalıcı hale getireceğiz.

Sabır ve kararlılıkla programımızı uygulamayı sürdürdükçe, risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecektir."