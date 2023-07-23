Mehmet Şimşek kararlı: Türkiye, gri listeden çıkacak Konya'da terör örgütü PKK'ya finansman sağlayan iki kişinin yakalanması, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in büyük önem verdiği terörün finansmanıyla mücadelede MASAK'ın diğer kurumlarla koordinasyonunun önemli bir örneği oldu…

AA

Teröristlerin finansmanın kesilmesi, terörle mücadele konusunda önem arz ediyor...

Bu kapsamda Mehmetçik dağları teröristlerden ayıklıyor, kolluk kuvvetlerinin bağlı olduğu birimler de gece gündüz onların kökünü kazımak için çabalıyor.

Mücadelenin önde gelen isimlerinden biri olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve gelir gelmez, kara para ve terörün finansmanıyla mücadelede kararlılık vurgusunda bulundu.

'Türkiye, gri listeden çıkacak'

Bu kapsamda Türkiye'nin gri listeden çıkması için gereken adımların atılması isteyen Bakan Şimşek’in talimatıyla, Bakanlık bünyesinde koordinasyon ekipleri de kuruldu.

Şimşek, Adalet ve İçişleri bakanlıklarıyla uygulamada etkinlik sağlanmasını da isterken, bunun üzerine, Adalet ve İçişleri bakan yardımcılarının da katılımıyla koordinasyon toplantıları gerçekleşti.

Etkinliğin adımları, meyvelerini verdi

Adalet Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler kapsamında aklama suçu ve terörizmin finansmanı ile ilgili eğitim ve farkındalık çalışmaları hızlandırıldı.

Bu suçlarla ilgili ilgili bütün illerde ihtisas Cumhuriyet Savcılıkları ve görevli mahkemeler de oluşturulmuştu.

Konuya ilişkin kolluk tarafında soruşturma yapılma süreciyle ilgili rehberler hazırlanırken, farkındalığı artıracak eğitimler de hızlandırılacak.

Bakan Şimşek'in vurgu yaptığı uygulamada etkinliğin adımları, meyvelerini verdi.

Terör örgütlerine finansman sağlayanlar enselendi

MASAK'ın iş birliğiyle terörün finansmanı suçuna yönelik önemli bir operasyon gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, terörle mücadele birimleri ve MASAK raporları incelemelerinde PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı yurt dışı merkezli derneklerden kendi isimlerine gelen paraları dağıtarak, terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edilen şüpheli G.K ve D.İ adlı şahısların yakalandığını duyurdu.

Şimşek, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, operasyona katkı sağlayan ve üst düzey çaba gösteren MASAK ve İçişleri Bakanlığı ekiplerini tebrik ederek, ilgili kamu kurumları arasındaki güçlü iş birliğinin meyvelerini verdiğini söyledi.

Şimşek, “Operasyonu başarı ile yürüten İçişleri Bakanımız ve ekibi ile operasyona katkı sağlayan tüm kurum çalışanlarımıza teşekkür ederim.” dedi.

"Türkiye, önemli adımlar atıyor"

Uygulamada etkinliğin somut örneklerinin görüldüğüne işaret eden Şimşek, “MASAK'ın detaylı mali istihbarat raporu sonucunda Konya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı operasyon, İçişleri Bakanlığımızca yürütüldü. Böylece ilgili kurumlar arasında tam koordinasyon sağlanmış oldu. Türkiye, terörün finansmanı ve kara parayla mücadelede yürüttüğü çalışmalarla gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor. Söz konusu operasyon da bu konuda ilgili kamu kurumlarının gösterdiği uygulamada etkinliğin en önemli göstergesi oldu.” diye konuştu.

FATF raporu

Öte yandan, Türkiye'nin gri listeden çıkma adımları, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından da takdir edilmişti.

FATF, hazırladığı raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39'una uyumlu olduğunu duyurmuştu.

Bakan Şimşek de konuya ilişkin, “Haziran ayı içerisinde yapmış olduğumuz duyuruda FATF standartlarına uyum kapsamında Türkiye'nin en başarılı ülkeler arasına girdiğini ortaya koyacak raporun yakın tarihte yayınlanacağını belirtmiştik. FATF tarafından paylaşılan raporda, ülkemizin 40 FATF standardının 39'una uyumlu olduğu tescil edilmiştir. Bu durum kara para aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Ülkemiz bu kapsamdaki çalışmalarını artırarak devam ettirmeye kararlıdır.” mesajını paylaşmıştı.

"Etkin uygulama zamanı"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Türkiye'nin gri listeden çıkma adımları ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Şimşek, “Yasal düzenlemelerde uyum, FATF tarafından teyit edildi. Şimdi etkin uygulama zamanı… Başarılı uygulamaları için İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç’a teşekkür ederim.” dedi.