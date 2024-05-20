Mehmet Şimşek, kiralarda yüzde 25'lik zam sınırıyla ilgili konuştu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan yüzde 25'lik kira zam sınırına ilişkin, "Kira artışlarında yüzde 25 sınırının devam etmesi için herhangi bir sebep görmüyorum. Çok büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Ev sahipleri tarafından uygulanan fahiş fiyat artışları milyonlarca kiracıyı mağdur etmiş, bu duruma çözüm olarak kira oranlarına yüzde 25 sınırlama getirilmişti.

Düzenleme 1 Temmuz 2024'te sona erecekken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten, konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği gelişme

TRT Haber'e konuk olan Şimşek, yüzde 25'lik kira zam sınırının devam etmemesi gerektiğini söyledi.

Yüzde 25'lik kira zam sınırının devam etmesinin gerekli olmadığını belirten Mehmet Şimşek, bu yönde bir çalışma yapılmadığını da aktardı.

"Yüzde 25'lik zam sınırının devam etmeyeceğini düşünüyorum, böyle bir çalışma yok"

Şimşek, piyasadaki fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inandığını da sözlerine ekledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

Yüzde 25 kira artış sınırının devam etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum, etmesi yönünde yapılan bir çalışma da yok. Büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum.

"Piyasaya yol haritası vereceğiz"

Öte yandan Mehmet Şimşek, piyasaya müdahale edilmemesiyle birlikte yalnızca yol haritası çizileceğini ve yönlendirmelerde bulunulacağı bilgisini paylaştı.

Şimşek, "Bizim müdahaleler şu çerçevede olacak: Piyasaya biz yol haritası vereceğiz. 3 yıllık enflasyon hedefi veriyoruz, 3 yıllık maliye politikası patikası veriyoruz bu piyasayı yönlendirme açısından önemli. Biz bu çerçevede her şeyi tabi ki piyasaya bırakamayız, ürünlerin fiyatlamalarına doğrudan doğruya müdahale ile bir yere varamayız. Biz oturacağız, büyümenin kompozisyonunu dengeleyeceğiz, üretimi artıracak politikalar devreye sokacağız." şeklinde konuştu.