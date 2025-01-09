Mehmet Şimşek: KKM stoku 72 haftadır kesintisiz geriliyor

AA

Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) düşürülmesi hedefleniyordu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bugün yayınladığı haftalık bültene göre, KKM geçen hafta 21 milyar 89 milyon lira azalarak, 1 trilyon 108 milyar 810 milyon liraya düştü.

"KKM 3,4 TRİLYON TL’DEN 1,1 TRİLYON TL’YE DÜŞTÜ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de KKM stokunun 72 haftadır kesintisiz gerilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 72 haftadır kesintisiz geriliyor. KKM stoku 2023 yılı Ağustos ayındaki zirve değeri olan 3,4 trilyon TL’den 1,1 trilyon TL’ye düştü. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 26,2'den yüzde 5,9’a geriledi.

"MAKRO FİNANSAL İSTİKRAR GÜÇLENDİRİLECEK"

Makro finansal istikrarı güçlendirecek, Türk Lirası'na güveni artıracak politikalarımıza devam edeceğiz.