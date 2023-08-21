Mehmet Şimşek kumpir yerken görüntülendi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hafta sonu Ankara'da bir AVM'ye yemek yemeye gitti. Şimşek'in sıradan bir vatandaş gibi yemek siparişi verip sıraya girmesi taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine yeniden getirilen Mehmet Şimşek, hiç kuşku yok ki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin en dikkat çeken isimlerinden biri.

Ekonominin patronu Mehmet Şimşek, bu kez farklı bir şekilde karşımıza çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, hafta sonu Ankara'daki bir AVM'ye gitti.

AVM'de Şimşek'i görenler gözlerine inanamadı.

Sade bir vatandaş gibi AVM'ye yemek yemeye gitti

Sade bir vatandaş gibi AVM'ye giden Şimşek, yemek yemek için bir restorana sipariş verdi.

Bakan Şimşek siparişini verdikten sonra masaya geçerek yemeğinin hazırlanmasını bekledi.

Boş bir masaya oturup yemeğinin gelmesini bekledi

Boş bir masaya oturup yemeğini yiyen Şimşek, alışveriş merkezinden aynı şekilde ayrıldı.

Şimşek'in bu hareketi taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

Halktan biri olduğunu bir kez daha gösterdi: Takdir topladı

Halktan biri olduğunu yediği yemek ve gösterişsiz halleriyle bir kez daha ortaya koyan Şimşek'e sosyal medyada övgüler yağdırıldı.

Sözcü'nün haberine göre Şimşek'in o anları bir vatandaşın kamerasına yansıdı.