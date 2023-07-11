Mehmet Şimşek: Merkez Bankası rezervleri 108.6 milyar dolara çıktı

AA

Türkiye 2023 seçimlerinden sonra yeni bir döneme girdi.

Ekonomi kadrosunda yapılan değişikliğin ardından adımlar art arda geldi.

Ekonominin başına geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendi kadrosunu kurarak çalışmalara başladı.

Şimşek, sık sık atılan adımlar ve genel durum hakkında halkı Twitter hesabından bilgilendiriyor.

Hazine Bakanı Şimşek, bu kapsamda Merkez Bankası rezervlerinde son dönemde yaşanan artış hakkında açıklama yaptı.

Rezervlerin mayıs ayından sonra 98.5 milyar dolardan 108.6 milyar dolara çıktığını belirten Şimşek, bu yönde adım atmaya devam edeceklerini belirtti.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır.



26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir.



Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir.



İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz."