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Mehmet Şimşek: Rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmıyor Abone Olun

Mehmet Şimşek: Rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmıyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Merkez Bankası’nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

ensonhaber.com Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası'nın kura müdahale ettiğine yönelik iddiaya yanıt verdi. Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Rezerv satış ile kura müdahale iddiası asılsız çıktı Bakan Şimşek, "Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz." dedi. Şimşek son olarak, zaman içerisinde bütün sorunların üstesinden gelineceğini de vurguladı "Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz" Mehmet Şimşek'in ifadeleri şu şekilde: "Merkez Bankası’nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Ayın Ali Kara’nın mesajları durumun iyi bir izahı olmuş. Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz. Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz."

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