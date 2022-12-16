Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte protokolden takip etti.

Türkiye'nin enerji merkezi olması yolunda bir adım daha atıldı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük yer altı gaz depolama tesisi olan Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi açıldı.

Tesis Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile hizmete girdi.

Törene katılanlar arasında sürpriz bir isim dikkat çekti.

Mehmet Şimşek, töreni Erdoğan ile takip etti

AK Parti hükümetlerinde, Maliye Bakanı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak hizmet eden Mehmet Şimşek de törendeydi.

Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte protokolden töreni takip etti.

Mehmet şimşek, Gaziantep ve Batman'dan seçilerek Meclis'e girmiş, 2007-2018 yılları arasınsa Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı, Maliye Bakanı, Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlenmişti.

Mehmet Şimşek, Silivri'deki doğalgaz tesisi açılışına katıldı VİDEO

