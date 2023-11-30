Mehmet Şimşek: Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye hakkındaki son raporunu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz" dedi.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından, Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan'ı atamasıyla ortodoks politikalara dönüşün sinyallerini vermişti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından kurulan kabine ve ekonomiye yön veren kurumların başına getirilen yöneticiler ve açıkladıkları politikalar uluslararası arenada pozitif bir ilgi ile karşılanıyor.

Bu çerçevede Avrupa Birliği ile yeni bir sürecin başlayacağı sinyalı geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, "AB-Türkiye siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumu" hakkındaki son rapora ilişkin İngilizce paylaşım yaptı.

"Raporu memnuniyetle karşılıyoruz"

Paylaşımında, Avrupa Komisyonu'nun "AB-Türkiye siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumu" hakkındaki son raporunu memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Şimşek, komisyon ve yüksek temsilci tarafından önerilen önlemlerin, teşvik edici ve olumlu gelişmelere işaret ettiğini kaydetti.

"Türkiye ve AB birlikte daha güçlü"

Şimşek, özellikle ekonomi, enerji ve ulaştırma konularında AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Diyaloglarının yeniden başlatılması, ortaklık konseyi ve bakanlar düzeyinde Yüksek Düzeyde Siyasi Diyalog toplantılarının kaldığı yerden devam etmesi, AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna ilişkin taslak müzakere çerçevesine ilişkin görüşmelerin yeniden canlandırılması, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki tüm sektörlerdeki faaliyetlerine yeniden başlamaya davet edilmesi, AB'deki Türk iş insanları, öğrenciler, Türk vatandaşları ve aile üyelerine yönelik vize kısıtlamalarının hafifletilmesi çağrılarına dikkati çekti.

"Türkiye ve AB birlikte daha güçlü" vurgusu yapan Şimşek, "Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)