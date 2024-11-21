Mehmet Şimşek, 'vergi borçları silinecek' iddialarını yanıtladı

Haber Merkezi

'Vergi borçları silindi' şeklindeki iddialar kısa sürede sosyal medya yayılarak gündem oldu.

Hızla yayılan iddialar sonrası gözler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çevrildi.

Bakan Şimşek'ten akşam saatlerinde beklenen yanıt geldi.

"HERHANGİ BİR KANUNİ DÜZENLEME YOKTUR"

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile söz konusu iddiaları yalanladı.

Herhangi bir kanuni düzenlemenin bulunmadığını belirten Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: