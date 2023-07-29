Mehmet Şimşek: Yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisi artıyor

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Ekonomide yeni bir dönem için adım atılmasıyla Türkiye'de gözler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uygulayacağı yeni politikalara çevrildi.

Kurumsal bağımsızlığa, bütçe disiplinine, ekonomik reformlara olan inancı ile tanınan Bakan Şimşek, yeni ekonomi programını adım adım uygulamayı sürdürüyor.

Bakan Mehmet Şimşek Twitter hesabından dikkat çeken mesajlarda bulundu.

Yabancı yatırımcılara mesaj veren Şimşek, yatırımcıların Türk varlıklarına artan ilgisinden memnun olduklarını kaydetti.

Bakan Şimşek, doğrudan yabancı yatırımlarla parasal sıkılaşmanın büyüme üzerindeki etkilisinin hafif olacağına dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından İngilizce mesaj paylaşan Bakan Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

Yatırımcıların Türk ekonomisine yönelik ilgisindeki artışı görmekten memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde artması beklenen GCC ülkelerinden gelen DYY girişlerine ek olarak, sermaye ve borç anlaşmalarında bir artış tespit ettik. Bu tespitlerden bazıları şöyle:



Yapı Kredi hisselerinin kurumsal yatırımcılara başarılı bir şekilde arzı:



-250 milyon dolar- son 3 yılın en büyük sermaye arzı



-5 kat artan talep



-40'a yakın ABD ve Avrupalı yatırımcı ( uzun vadeli fonlar)



İkinci olarak haftanın en önemlisi MNG Kargo'nun DHL tarafından satın alınması. Üçüncüsü, geçen hafta Ronesans Enerji ile Total Energies arasında yapılan ortaklık.