Mehmet Şimşek'in istifa iddiası yalanlandı

T.C. İletişim Başkanlığı, dezenformasyonla mücadele kapsamında hummalı bir çalışma yürütüyor.
Özellikle sosyal medyada yayılan yalan haberlere karşı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, geniş kapsamlı çalışmalar yürütüyor.
Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili istifa iddiası sosyal medyada yayınlanmıştı.
"KASITLI ŞEKİLDE DOLAŞIMA SOKULAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu yalanı da ortaya çıkardı. Mehmet Şimşek de bu paylaşımı X hesabından paylaştı.
Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiası doğru değildir.
Bakan Şimşek’in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz.
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