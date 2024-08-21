Mehmet Şimşek'in istifa iddiası yalanlandı Bakan Mehmet Şimşek hakkında sosyal medyada gezen istifa iddiaları vardı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddiaların yalan olduğunu ortaya çıkardı.

Haber Merkezi

T.C. İletişim Başkanlığı, dezenformasyonla mücadele kapsamında hummalı bir çalışma yürütüyor.

Özellikle sosyal medyada yayılan yalan haberlere karşı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, geniş kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili istifa iddiası sosyal medyada yayınlanmıştı.

"KASITLI ŞEKİLDE DOLAŞIMA SOKULAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu yalanı da ortaya çıkardı. Mehmet Şimşek de bu paylaşımı X hesabından paylaştı.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: