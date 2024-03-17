Mehmet Şimşek'ten önemli açıklamalar: Dolar iddiası, enflasyon, vergi artışı... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son zamanlarda gündeme getirilen "Dolar 40 liraya çıkacak" iddialarına cevap verdi.

ensonhaber.com

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Kanal 7'de katıldığı canlı yayında konuşan Şimşek, ilk olarak enflasyonun 3 Temmuz'dan sonra düşmeye başlayacağını söyledi.

Akabinde enflasyonist yeni vergilerin olmayacağını da söyleyen Şimşek, dolar üzerinden yapılan algılara da yanıt verdi.

"Çok açık bir şekilde karamsarlık pompalanıyor" diyen Şimşek, devam eden açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Toplumun geleceğini olumsuz etkileyecek yaklaşımlarla seçimi götürmeye çalışıyorlar"

Muhalefet oturup projeleriyle, vizyonlarıyla bu yarışı sürdüreceklerine bu türden toplumun geleceğe ilişkin ümitlerini olumsuz etkileyecek yaklaşımlarla seçimi götürmeye çalışıyorlar.



Bu program çalışıyor. Kötümserliğe hiçbir şekilde zemin yoktur. Programın başarısını açıklayayım: Birincisi; 'bu program uygulamaya geçtikten sonra büyümede dengelenme olacak' dedik. Geçen sene ikinci çeyreğe gidelim yani program öncesine gittiğimizde iç talip çok hızlı büyüyor. Büyümeye iç talep yüzde 10 katkı verirken net ihracat -6.3 puan etkiliyor.



Yüzde 4'lük büyüme enflasyonist bir büyüme. Üçüncü çeyreğe geldiğimizde iç talebin etkisi 8.6'ya düşüyor. Net ihracat ise -2.3'e düşüyor. Son çeyreğe geldiğimizde iç talebin etkisi 4.6'ya düşüyor. Net ihracat ise -0.6'ya düşüyor. Yılık ilk çeyreğindeyiz, elimizde rakam yok. Çok net bir şekilde net ihracatın etkisi artıya döndü. Artık Türkiye dışarıya satarak kısmen büyüyor. İç talep hala iyi ve düzeyde ama giderek daha ılımlı hale gelecek.

"En az 40 haberi yalanladık"

Geçen Haziran'dan bu yana bizimle ilgili en az 40 tane haberi yalanladık. Biz yalanlamaktan yorulduk masa başı uydurulan haberleri ama belli kesimlerden bu yalanları üretmekten yorulmadılar. Seçim döneminde bunun dozu da arttı. Seçim öncesi belirsizlik yaratmaya çalışıyorlar.

"Enflasyondaki düşüş 2024'ün ikinci yarısında"

Biz bunu programı açıklarlarken söyledik. Enflasyondaki düşüş 2024 yılının ikinci yarısında başlayacak. Enflasyona mayıs ayı dahi yükselmeye devam edecek. Çünkü şubat ayı enflasyonunu hedef alalım. Yüzde 67. Bu şubat 2023 ve 2024 arası enflasyon. Yani son 12 ayın enflasyonu.



Birincisi geçen sene bu ülkede asrın felaketi yaşandı. İnşaat girdilerinde çok büyük bir artış oldu. Aynı sektörde İşçilik maliyetlerinde ciddi bir artış oldu. İnsanlar büyük şehirlere göç etti ve kira fiyatları yükseldi. Bunlar bir kerelik bir şey ama geçen sene temmuz ağustos eylül aylarında yaşandı. Bu önümüzdeki temmuz ağustosta yaşanmayacak.



Enflasyon Temmuz 3'ünden itibaren düşmeye başlayacak. Çünkü çıktı açığı Temmuz'da eksiye dönüyor. Baz etkisi var. Para politikası gecikmeli çalışıyor.



Başından beri enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacak diyoruz. Enflasyonda düşüş trendi başlamış durumda. Bir program var sabırla kararlılıkla uygulayacağız.

"Enflasyonist yeni vergi olmayacak"