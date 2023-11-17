Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uluslararası rezervleri artırarak kırılganlığı azaltıyoruz. Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

ensonhaber.com

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon ve cari açıkla ilgili önemli mesajlar verdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, bu yıl proje finansmanı için 7,5 milyar dolar dış kaynak sağlanmasını değerlendirdi.

Şimşek, uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkileri daha da güçlendirdiklerini belirtti.

"Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz"

Sözlerine devam eden Mehmet Şimşek, "Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ifadeleri şöyle: