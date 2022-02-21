Muhalefet saflarına geçeceği iddiaları sık sık gündeme gelen Mehmet Şimşek, Gaziantep ziyaretiyle iddialara cevap vermiş oldu.

Mehmet Şimşek... Türkiye ekonomisinin dümeninde 11 yıl görev aldı.

Sakinliği ve güven verici tespitleriyle kamuoyunu rahatlatan bir isim olarak tanındı.

Mehmet Şimşek hakkında, yeni partilerden birine katılacağı ardından da çatı adayı olacağı iddiaları gündeme geliyordu.

Mehmet Şimşek hiçbir yerde açıklama yapmadı, iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

MEHMET ŞİMŞEK ORTAYA ÇIKTI

Uzun zamandır görülmeyen Mehmet Şimşek, Gaziantep'i ziyaret etti.

Mehmet Şimşek'in bu ziyareti, muhalefet saflarına geçecek iddialarına karşı bir cevap olarak algılandı.

Mehmet Şimşek'ten Gaziantep'e ziyaret ViDEO

AK PARTİLİ VEKİLLER DE EŞLİK ETTİ

Mehmet Şimşek'e ziyaretinde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Üzer ile Mehmet Sait Kirazoğlu eşlik etti.

Kentte yapılanlarla ilgili bilgi alan Mehmet Şimşek, 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, Karavan Park ve Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'ni ziyaret etti.

"GAZİANTEP MUAZZAM BİR GELİŞME İÇERİSİNDE"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i tebrik eden Şimşek, "Gaziantep son birkaç yıl içerisinde muazzam bir gelişme içerisinde. Gaziantep Büyükşehir’in çalışmalarını birinci elden duyma fırsatım oldu. Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nin benim için ayrı bir anlamı var. Tenis, belirli bir kesimin oynadığı spordan çıkartılıp daha çok geniş kitlelere eriştirildi. Bu tabii şehrimize değer katıyor fakat tenis sporunun aynı zamanda çok yoğun bir ilgiyle de karşı karşıya kaldığını gördük. Bir spor şehri Gaziantep noktasında bu tür tesislerin şehrin imajına olan katkısı çok büyük." dedi.