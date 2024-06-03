Mehmet Şimşek'ten kira düzenlemesi açıklaması Bakan Mehmet Şimşek kira düzenlemesiyle ilgili, "Hiçbir şey yapmazsak düzenleme temmuzda ortadan kalkıyor. Şu anda böyle bir düzenleme yapmaya yönelik çalışmamız yok" dedi.

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ensonhaber.com

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınına katıldı. Yayında ekonomik gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Şimşek, kiraya yapılan zam sınırlamasıyla ilgili de konuştu.

Kira zammında yüzde 25'lik sınır temmuz ayında ortadan kalkıyor.

"Şu anda düzenleme yapmaya yönelik çalışmamız yok"

Yeni bir sınırın belirlenip belirlenmeyeceği merak konusuydu; Mehmet Şimşek, zam sınırıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Hiçbir şey yapmazsak düzenleme temmuzda ortadan kalkıyor. Şu anda böyle bir düzenleme yapmaya yönelik çalışmamız yok.

"Kaliteli ve dengeli bir büyüme var"

Cari açık hedefiyle ilgili de konuşan Şimşek, şunları söyledi:

Büyük cari açık, erimiş rezervler o dönemin yansıması. Gelinen noktada net ihracatın büyümeye katkısı artı 1.6'ya döndü. İç talep hala güçlü ama daha ılımlı hale gelecek. Aşırı ısınmadan, ılımlı bir patikaya geçiş var.



Kaliteli ve dengeli bir büyüme var. Cari açık giderek daralıyor. Mayıs ayı itibarıyla cari açık 25 milyar dolara inmiş olacak. Cari açığın milli gelire oranı yüzde 2,5'in altına inecek.

"Eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var"

Merkez Bankası rezervleriyle ilgili konuşan Şimşek, şu açıklamalarda bulundu:

Swap hariç net rezerv geçen hafta cuma itibarıyla 2020'nin başından beri ilk kez artıya geçti. Eksi rezerv gündem olmaktan çıktı. Kısa vadeli kaynaklara sırtımızı dayamıyoruz.



Merkez Bankası'na son 2 ayda 65 milyar dolar kaynak girişi oldu.



(Kur korumalı mevduat) Hacim 70 milyar doların altına indi. Risk primi yüksek çünkü programın başındayız.



Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var.



Program beklenilenden daha iyi çalışıyor.

"Türkiye bu ay gri listeden çıkmış olacak"

Vergide adaletin en önemli önceliği olduğunu söyleyen Şimşek, şunları söyledi: