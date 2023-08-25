Mehmet Şimşek'ten KOBİ'ler için kredi talimatı yorumu KOBİ'lerin kredi limitini en fazla 100 milyon liradan 150 milyon liraya çıkacağını açıklayan Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kaynak kullanımında, yatırım, istihdam, üretim ve özellikle de ihracatı önceliklendiriyoruz" dedi.

AA & Ensonhaber

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek KOBİ’lere destek kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Mayısta Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle KOBİ tanımında değişiklik yapıldığını anımsatan Şimşek, işletmelerin KOBİ sayılması için gerekli yıllık net satış hasılatları veya mali bilanço tutarları yeniden belirlendiğine dikkati çekti.

"KOBİ'nin sistemden en fazla 100 milyon liraya kadar kredi kullandığı rakam 150 milyon lira olacak"

Mehmet Şimşek, şu cümleleri aktardı;

Konuya ilişkin Karar'da yapacağımız değişiklikle, kredi garanti sistemi kapsamında KOBİ başına kullanılabilecek azami kredi garanti limitlerini artırıyoruz. Böylece, firmalarımızın finansmana erişim imkanlarını yükseltmiş olacağız. Mevcut uygulamada bir KOBİ bu sistemden en fazla 100 milyon liraya kadar kredi garantisi kullanabiliyordu, bu rakam 150 milyon lira olacak, büyük firmalar için 350 milyon liradan 500 milyon liraya çıkacak.

KOBİ dışı büyük firmalar da yararlanacak

Şimşek, söz konusu kararla KOBi ve KOBİ dışı büyük firmaların daha yüksek miktarda kredi garanti imkanından yararlanabileceğini belirtti.

Karara ekleyecekleri geçici bir hükümle, KOBİ tanımı dışında olan ancak yeni yönetmelikle KOBİ tanımına dahil olan işletmelere, 31 Aralık 2023 tarihine kadar "KOBİ dışı işletmeler" için belirlenen kredi garanti limitlerinden yararlanabilme imkanı sağlanacağını da aktaran Şimşek, bundan sonra da KOBİ'ler ve diğer işletmelere yönelik finansman kanallarının daha etkili kullanılması için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini de söyledi.

Şimşek'ten paylaşım

Bir diğer yandan değerlendirmeler sonrasında Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, "Kaynak kullanımında, yatırım, istihdam, üretim ve özellikle de ihracatı önceliklendiriyoruz." notunu düştü.