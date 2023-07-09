Mehmet Şimşek'ten memur ve emekli aylıklarıyla ilgili açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2023 yılında 15,9 milyon emeklimizi ve 4,9 milyon kamu çalışanımızı etkileyen önemli iyileştirmeler yaptık. Aylık ve ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde artışlar yaparak refah seviyelerini yükselttik" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabı üzerinden önemli açıklamalar yaptı.

Depremzedelere yapılan harcamalara değinen Şimşek, devam eden açıklamasında ise memur ve emekli aylıklarıyla ilgili de önemli iyileştirmeler yapıldığını söyledi.

Enflasyon ile mücadele kısmına değinen ve Merkez Bankası'na destek vereceklerini söyleyen Şimşek, "Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelesine destek vereceğiz. Cari açığı azaltacak adımları atarak ülkemizin risk primini de düşüreceğiz." dedi.

Vergi ve harç zamları sonrası gözler ondaydı...

Ayrıca geçtiğimiz günlerde vergi ve harçlara gelen zamlar sonrasında da Mehmet Şimşek'in açıklaması merak ediliyordu.

Şimşek açıklamasında, cari açığı azaltacak adımlar atılacağını da söyledi.

Mehmet Şimşek'ten önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek attığı tweetlerde şu ifadelere yer verdi;

"Deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını

sarıyoruz. Bu yıl deprem kaynaklı harcamaların 761.7 milyar TL’ye (milli gelire oran olarak yüzde 3,1) ulaşmasını bekliyoruz.



Bu çerçevede deprem bölgesinde 179 bin konutun inşasına başlandı. Yaklaşık bir yılda 319 bin konutu depremzedelere teslim etmeyi planlıyoruz.



Mecliste görüşülmekte olan Milli Dayanışma Paketi, depremin

yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmayı

hedeflemektedir.



Söz konusu düzenlemeler ayrıca dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir.

"4,9 milyon kamu çalışanımızı etkileyen iyileştirmeler yaptık"

2023 yılında 15,9 milyon emeklimizi ve 4,9 milyon kamu çalışanımızı etkileyen önemli iyileştirmeler yaptık. Aylık ve ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde artışlar yaparak refah seviyelerini yükselttik. 2022 yıl sonuna göre en düşük memur maaşını yüzde %141,8, en düşük emekli aylığını ise %114,3 oranında artırdık.

"Cari açığı azaltacak adımlar atarak, ülkemizin risk pirimini düşüreceğiz"

Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali

disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı

bozulmalara geçit vermeyeceğiz. Bunun için gerekli tedbirleri alıyoruz.



Para politikası ile maliye politikası arasındaki uyumu pekiştirerek Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelesine destek vereceğiz. Cari açığı azaltacak adımları atarak ülkemizin risk primini de düşüreceğiz."