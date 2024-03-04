Mehmet Şimşek'ten önemli açıklamalar: Vatandaş bizden tasarruf istiyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Vatandaş bizden tasarruf istiyor" diyen Şimşek, açıklamasının devamında ise bunun haklı bir istek olduğunu söyledi.

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ensonhaber.com

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Enflasyona dair konuşan Şimşek, birçok konuda vatandaşın kafasında oluşan soru işaretlerini de giderdi.

Seçimden sonra ekonomi alanında değişimlerin olacağına yönelik yapılan algılara da cevap veren Şimşek, "Enflasyonu yükseltecek adım atmayacağız. Biz vatandaşımıza da piyasalara da sürpriz yapmayacağız." dedi.

Mehmet Şimşek devam eden açıklamasında, vatandaşın kendilerinden olan isteklerinden de bahsederek şu ifadeleri kullandı;

"Seçime yönelik bir sürü iddia"

Piyasalarda güvensizliği artırmak için seçime yönelik bir sürü iddia ortaya konuyor. İddiaları basın danışmanlarımıza sorabilirsiniz. Bunların niyeti kötü. Kayıt dışılık dışında, bazı istisnaların gözden geçirilmesi dışında özel bir çalışmamız yok.

"Vatandaş bizden tasarruf istiyor"

Harcamaları kalem kalem gözden geçiriyoruz. Her bakanlık gelecek, bir sonraki sene için parayı ne için istediğini ortaya koyması lazım. Şu anda biz harcamaları gözden geçirme çalışmasını başlattık. Vatandaş bizden de tasarruf istiyor.



Vatandaş bizden bunu bekliyor. Konya'da depremden sonra Ankara'da Hazine binası var. Kolonları çatladı ve 20 kişilik bir uzman ekip inceledi ve çok riskli dediler. 1 metrekare biz yer kiralamadık. 1950 kişiyi kendi bünyemizde maliyenin diğer binalarına yerleştik, 1 metrekare yer kiralamadık.

"Bütçe hedefimiz var, bunu tutturduk"