Mehmet Tevfik Göksu kimdir? Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu hakkında bilgiler..

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, yaptığı açıklamaların ardından araştırma konusu oldu. Peki Mehmet Tevfik Göksu kimdir?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Habertürk'te katıldığı programda Nagehan Alçı'yı, Mehmet Tevfik Göksu'dan gelen soruları kendisine sormakla itham etmişti.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, bir gün sonra aynı kanalda İmamoğlu'nun sözlerini yanıtladı. Göksu, Nagehan Alçı'ya mesaj atmadığını belirterek, ''İstanbul Belediye Başkanımızın galiba birikmiş bir öfke kontrol sorunu var.'' dedi.

Bu açıklamaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun hayatı hakkında bilgiler gündeme geldi.

Peki, Mehmet Tevfik Göksu kimdir? İşte, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu hakkında bilgiler...

MEHMET TEVFİK GÖKSU KİMDİR?

1 Ocak 1966 tarihinde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dünyaya gelen Türk siyasetçi ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ilkokulu Gölbaşı'nda, liseyi İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır.

1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun olan Göksu, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. Doktorasını, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamlamıştır.

Aktif siyasete erken yaşlarda başlayan Göksu, Refah Partisi ve Fazilet Partisi İstanbul il başkan yardımcısı olarak görev yapmış ve Millî Gençlik Vakfı İstanbul İl Kuruculuğu ve Marmara Bölge Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

1992 yılından 2000 yılına kadar Bağcılar Belediye Başkan Danışmanlığı görevinde bulunmuştur. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi Esenler Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiş ve yüzde 48 oy oranıyla Esenler Belediye Başkanı seçilmiştir.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti’den tekrar belediye başkan adayı gösterilen Göksu, yüzde 62,7 oy oranıyla tekrar Esenler Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise yüzde 65,48 oy oranıyla üçüncü kez başkan seçilen Göksu, günümüzde, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilidir.

Evli ve 4 çocuk sahibi Göksu'nun, bugün hala ASKON, Adıyamanlılar Vakfı, Araştırmacılar Derneği ve Teknik Elemanlar Derneği üyelikleri devam etmektedir.