Mehmet Tevfik Göksu’dan İSPARK açıklaması

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İSPARK’ın zarar etmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından görüntülü paylaşım yaptı.

Paylaşımında, İSPARK’ın 2020 yılı sonu itibariyle bir yılda 100 milyon zarar ettiğini ifade etti.

''İSPARK'IN 100 MİLYON TL ZARARI VAR''

İSPARK’la ilgili İBB yönetimine sorular yönelten Göksu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle ilgili çok sayıda arıza haberleri takip ediyorsunuz. Bir taraftan otobüsler, tramvay, metrobüs bir taraftan İstanbul Kart’la ilgili haberler, bir taraftan Hamidiye Su’yla ilgili haberler. Şimdi onlara değinmeyeceğim. Son günlerde en çok konuşulanlardan bir tanesi de, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AK Parti dönemindeki çok büyük bir proje olan İSPARK’la ilgili.

İSPARK’la ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İSPARK niçin zarar eder diye AK Parti döneminde soru soruyordu. AK Parti döneminde, yani biz teslim ettiğimizde İSPARK’ın 18 milyon zararı vardı. 18 milyon zarar 2019 itibariyle CHP’ye geçtikten sonra 37 milyona çıktı. Peki bugün İSPARK’ın 2020 yılın sonu itibariyle kaç milyon zararı var? İşte kendilerinin yapmış olduğu denetim raporu burada. Bütün rakamları manipülasyonlarla değiştirmelerine rağmen yapmış oldukları en basit hesapla 66 milyon 2020 yılında zararları var.

Hele hele de orada 33 milyonluk rakamlar var ki, ticari alacaklar diye faturalandırılmamış alacaklar bölümüne onu aktiflere katarak buraya düşürmüşler. Onu da eklediğimizde İSPARK’ın 2020 yılı sonu itibariyle 100 milyon zararı var."





''BİRÇOK İNSANI İŞİNDEN VE EKMEĞİNDEN ETTİNİZ''

"2020 yılı yani bir yılda İSPARK’ın nasıl 100 milyon zararı olur? Sakın pandemi demeyin, çünkü pandemi zarar etmenize değil, tam tersine kar etmenize vesile oldu.

İşçilerin maaşları devlet tarafından ödendi. Sigortaları devlet tarafından ödendi. Birçok insanı sadece partizanca işinden ve ekmeğinden ettiniz. Buna rağmen nasıl zarar ettiniz. Acaba zarar etmenizin sebebi şunlar mı?

''İSPARK'IN GELİRLERİ BAŞKA AÇIK ALANLARA MI GİTTİ'''



Örneğin İSPARK’ın yönetim kurulu üyesi sayısını artırdınız. Partizanca insanları yönetim kuruluna topladınız. Partizanca insanları İSPARK kadrolarına aldınız.

İSPARK’ın gelirleri başka açık alanlara mı gitti? İSPARK nasıl zarar eder, diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına soruyorum. Bir yılda İSPARK’ı nasıl 100 milyon zarar eden şirket haline getirdiniz?”