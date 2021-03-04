Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden öğretmeni Mehmet Yahya Kutluoğlu 93 yaşında hayata veda etti. Peki, Mehmet Yahya Kutluoğlu kimdir? Mehmet Yahya Kutluoğlu neden öldü?

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin kurucusu ve ilk başkanı yazar Mehmet Yahya Kutluoğlu, uzun bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle evinde tedavi görüyordu. 93 yaşındaki Kutluoğlu, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Mehmet Yahya Kutluoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şu sözlerle anlatmıştı:

"Derslerine girdiğim sınıflarda onun gibi talebe azdı. Cumhurbaşkanı çok düzgün giyinirdi. Türkçesi, hitap tarzı ve davranışları güzeldi. Bundan dolayı okulda talebe temsilcisi olarak Talebe Disiplin Kurulu Başkanıydı. Talebeler üzerinde saygın bir etkisi vardı. Öğrencilik döneminde çok ciddi, disiplinli, talebe olarak kendisini yetiştirme anlamında faaliyetlerde bulunurdu. O diğer talebeler arasında daha değişik bir şekilde karşılanırdı. Yani bir ayrıcalığı, bir saygınlığı vardı. Böylece güzel makamlara geldi. Liderlik vasfı o dönemlerde başladı."

Peki, Mehmet Yahya Kutluoğlu kimdir? Mehmet Yahya Kutluoğlu hayatı ve biyografisi..

MEHMET YAHYA KUTLUOĞLU KİMDİR?

1928 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesi Taşçılar Köyü'nde dünyaya gelen Mehmet Yahya Kutluoğlu, hafızlığını ve Arapçayı babasından öğrenmiştir.

İlkokulu köyünde bitiren Kutluoğlu, 1958 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 1965 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmuştur.

Kutluoğlu, 5 yıl imam hatiplik, 2 yıl merkez vaizliği, 11 yıl İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü, 2 yıl Din Eğitimi Genel Müdürlüğünde personel şubesi müdür yardımcılığı yapmıştır.

1979 yılında Fatih Müftülüğüne vekaleten tayin edilen Kutluoğlu, 6 yıl yurt dışında görev yaptıktan sonra 1985 yılında İsmailağa Kur'an Kursu Müdürlüğü'ne atanmıştır.