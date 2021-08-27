Afganistan'daki Mehmetçik yurda döndü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 20 yıl boyunca Afganistan'da görev yapan Türk askerinin, ülkesine döndüğünü duyurdu.

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i ele almasıyla birlikte, ülkede hem siviller hem de askeri personeller tahliye ediliyor.

Türk askerleri, dün başlayan tahliye çalışması sonucu yurda döndü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan'daki görevini başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyelerinin tamamlandığını bildirdi.

TAHLİYELER TAMAMLANDI: ÜLKENİZE HOŞ GELDİNİZ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ASKERLERİMİZİN TAHLİYESİ TAMAMLANDI

Öte yandan Bosna Hersek'te konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Afganistan'daki tahliyelere ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak şu an itibarıyla sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız orada bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi Afganistan’dan çekmiş bulunuyoruz."







